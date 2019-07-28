اليمن يستنكر احتجاز ميليشيا الحوثي للمواد الطبية

اليمن يستنكر احتجاز ميليشيا الحوثي للمواد الطبية

2019/07/28
الساعة 10:50 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1650
0
طباعة
المواطن - متابعة

استنكر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم احتجاز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمحاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب لأكثر من شهرين وحملها مسؤولية تعرض المرضى للخطر.

وحمل الوزير باعوم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعرض تلك المحاليل للتلف جراء تعرضها للشمس والأمطار وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين.

واستغرب وزير الصحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به الميليشيا الحوثية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم