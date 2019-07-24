اليوم.. الاتحاد يُلاقي أثيرتون الإنجليزي وديًا

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة أثيرتون الإنجليزي، في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن العالمي سيُلاقي أثيرتون الإنجليزي وديًا، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في معسكره الخارجي المقام حاليًا في مانشستر.

وتُعد مباراة أثيرتون الودية الرابعة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في معسكر مانشستر، حيث سبق وواجه أندية بولتون، بوري يونايتد، وليدز الإنجليزي، ونجح في تحقيق الفوز بالمباريات السابقة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن خلال معسكر مانشستر، للظهور بشكل مميز في منافسات الموسم المقبل.