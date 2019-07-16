اليوم.. الهلال يواجه بودافوكي المجري وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره بودافوكي المجري، في ثالث وديات الزعيم خلال معسكره الخارجي، المقام حاليًّا في النمسا.

ومن المُقرر أن يواجه الهلال فريق بودافوكي المجري وديًّا، عند الساعة السابعة مساء، على ملعب دولوميتين في مدينة لينز النمساوية.

وتُعد ودية بودافوكي المجري الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في معسكره الخارجي، حيث بدأ مبارياته الإعدادية بالفوز على سبيتال النمساوي بعشرة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على رابيد لينز بنتيجة 11/0.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، على فترتين، تركز المران الصباحي على تدريبات لياقية، ثم طبق الجهاز الفني جملًا تكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بمناورة.

وطبق المدرب رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل التكتيكية في المران المسائي، واختتم التدريبات بمناورة، استعدادًا لودية بودافوكي المجري.