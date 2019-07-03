اليوم بداية الجوزاء .. تكثر فيها رياح السموم وجمرة القيظ وطباخ التمر

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها الهقعة والهنعة، ولكل واحد منها 13 يومًا.

وأوضح الحصيني أن الجوزاء تكثر فيها رياح السموم، وفيها جمرة القيظ حيث يبلغ الحر أشده، وفيها طباخ التمر، كما تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض ثم يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتزرع فيها بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، وأيضًا ينقص النهار ويزيد الليل.

وتابع الحصيني: “تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء، واليوم هو أول أيام الهقعة، إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة”.