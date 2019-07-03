اليوم.. جماهير الأهلي تُرحب باللاعبين الجدد وبرانكو

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، عن موافقتها لحضور الجماهير الأفراد والعائلات مران الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأوضح النادي الأهلي أن إدارة الصائغ اعتمدت التنظيم الجديد لدخول الجماهير إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، لمتابعة تدريبات الفريق الأول، بداية من اليوم.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن العائلات ستتواجد يمين المنصة الرئيسية خلال مران الفريق الأول.

ومن جانبه، أكد رئيس رابطة جماهير الأهلي، بدر تركستاني رئيس رابطة جماهير الأهلي، أن الرابطة ستحضر مران الفريق اليوم، للترحيب بالمدرب الجديد برانكو ايفانكوفيتش والطاقم الفني والإداري واللاعبين المنضمين مؤخرًا لصفوف الراقي.

وشدّد تركستاني عبر حسابه على “تويتر”، على أن تواجد الرابطة المشجعين يأتي بدعم وتوجيه مباشر من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية الأسبوع المقبل لبدء المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.