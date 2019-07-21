اليوم.. فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة العدالة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة، مساء اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وذكر نادي العدالة في بيان رسمي: “نظرًا لقرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة نادي العدالة وإشارة إلى خطاب رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرياضية المتضمن عزم اللجنة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بنظام القائمة وفقًا للمادة 68 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ولمدة 3 أيام”.

وتابع بيان العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سوف تتواجد لجنة من الهيئة العامة للرياضة يوميًّا من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة في مقر النادي لاستلام وتدقيق ملفات المرشحين وبيانات أعضاء الجمعية العمومية العادية الذين يحق لهم الحضور والتصويت”.

ونصت اللائحة على حق الحضور والتصويت لأعضاء الجمعية العمومية العادية المستوفين للشروط المنصوص عليها بالمواد (72، 71، 70، 20) الأساسية للأندية الرياضية مع استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من اللائحة.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.