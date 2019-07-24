اليونايتد يُجدد اهتمامه بضم نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية: إن نادي مانشستر يونايتد لا يزال يُراقب مصير اللاعب كريستيان إيركسن مع توتنهام، من أجل التحرك في الوقت المناسب لضم النجم الدنماركي.

ويذكر أن نادي توتنهام، سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل تمديد عقد إيركسن.

ويتبقى موسم واحد في عقد كريستيان إيركسن الجاري مع نادي توتنهام.

وقيل: إن نادي توتنهام قد يتحرك للتعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، في حال رحل كريستيان إيركسن عن السبيرز.

ويُقدر نادي توتنهام، قيمة بيع كريستيان إيركسن عند 70 مليون جنيه إسترليني.