اليونايتد يُطارد نجم ليستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتمًا بضم المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نيوز البريطانية، إن سولشاير طلب من إيد وودورد المدير التنفيذي لـ مانشستر يونايتد التحرك بصورة سريعة، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب هاري ماجواير قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وكان نادي ليستر سيتي، حدّد ثمن بيع هاري ماجواير عند 80 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن هاري ماجواير تألق بصورة لافتة للنظر مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، وساهم في احتلال المنتخب الإنجليزي للمركز الرابع في بطولة المونديال.

وبعد إصابة المدافع الإيفواري إيريك بايلي خلال مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الودية، أصبح اليونايتد مُطالبًا بضم مدافع لتعويض غياب اللاعب الإيفواري.