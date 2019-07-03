انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بالمخواة

المواطن - المخواة

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انتشال جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي ”الأحسبة” بمحافظة المخواة.

وشاركت في عملية انتشال الجثمان الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني، إذ تم انتشال الجثة بالغواصين.