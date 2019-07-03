انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بالمخواة

انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بالمخواة

2019/07/03
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المخواة

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انتشال جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي ”الأحسبة” بمحافظة المخواة.

وشاركت في عملية انتشال الجثمان الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني، إذ تم انتشال الجثة بالغواصين.



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