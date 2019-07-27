انتشال جثث 55 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

المواطن - متابعة

تم انتشال 55 جثة حتى الآن قبالة سواحل ليبيا، بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس.

ونقلت “رويترز” عن عضو الهلال الأحمر الليبي، عبدالمنعم أبو صبيع، قوله: إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.

ولم يتضح بعدُ عدد من كانوا على متن القارب، لكن تقديرات تؤكد وجود أكثر من 150 جثة ما يجعل عدد المفقودين الذين يخشى غرقهم في الحادث الذي وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه ”أسوأ مأساة بالبحر المتوسط هذا العام“

وأوضح أبو صبيع أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترًا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصًا معظمهم من منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء.

وقالت البحرية الليبية يوم الخميس: إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب يصل إلى 250 شخصًا.