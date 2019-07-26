انتشال 62 جثة لمهاجرين قبالة ليبيا

المواطن - متابعة

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي، الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجرًا كان غرق مركبهم أمس الخميس، قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

وقال عبدالمنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس لوكالة فرانس برس: إن “فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين من مساء أمس حتى ظهر اليوم”.

وأضاف أبو صبيع: “الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها”، مؤكدًا أن” العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما غدًا السبت لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين”.

وأشار مصدر في المجلس البلدي لمدينة الخمس الساحلية إلى أن السلطات المحلية قامت بجمع الجثث في مكان واحد، حتى يتم دفنها في وقت لاحق.

وأوضح أن “إجراءات قانونية إضافة إلى تحديد مكان الدفن تعوق الإسراع في دفن جثث المهاجرين”.

وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجرًا شمال مدينة الخمس الساحلية 120 كم شرق العاصمة طرابلس، الخميس؛ ما أدى إلى فقدان 115 مهاجرًا مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال جثة واحدة، بحسب ما أفاد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية.