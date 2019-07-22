انتقادات نارية لإدارة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرّضت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لانتقادات نارية، وذلك بسبب عدم الانتهاء من بعض الملفات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التأخر في حسم البعض الآخر.

البداية كانت مع الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز والذي قال: عمل الإدارة الهلالية خلال المرحلة الحالية عمل هزيل، فشل في المفاوضات مع عموري، وتأخر في حسم ملف البيروفي أندري كاريلو، حقيقة طريقة عمل الإدارة الهلالية لا تناسب طموحات الجماهير.

أما الناقد الرياضي بندر الرزيحان: من المفترض أن موضوع اللاعب كاريلو تم حسمه في وقت مبكر، خاصة أن التأخر في قيد اللاعبين في دوري أبطال آسيا يُقلق الجماهير الهلالية.

وعلّق الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا: قرارات إدارة الهلال ليست واضحة للجمهور الهلالي، وفوز الهلال على الفرق في معسكر النمسا مُخادع ولا يجب الحكم عليه.

جدير بالذكر أن بنفيكا البرتغالي كان طلب 15 مليون يورو للتفريط في أندري كاريلو بصورة نهائية للهلال، وتحاول إدارة الهلال خلال الساعات المقبلة، إعلان التعاقد بشكل رسمي مع كاريلو وبصورة نهائية.

وفاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال ولمدة أربع سنوات خلفًا للأمير محمد بن فيصل.