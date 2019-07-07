انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة بأحدث التقنيات العالمية

المواطن - واس

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة, حيث تم بدء أعمال الصيانة منتصف شوال الماضي، وتم الانتهاء من الصيانة قبل الوقت المحدد لها.

واشتملت الأعمال على تركيب ورص الرخام على سطح الكعبة المشرفة وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، واستخدمت لذلك أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.

وتأتي هذه الصيانة المباركة للكعبة المشرفة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث لخدمة ضيوف الرحمن من اجل راحتهم وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم في اداء شعائرهم.