انخفاض أسعار النفط أكثر من 3%

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء، لتهبط أكثر من 3% بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه تم إحراز تقدم مع إيران، مما يشير إلى أن التوترات قد تنحسر في الشرق الأوسط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.13 دولار أو 3.2 بالمائة ليبلغ عند التسوية 64.35 دولار للبرميل.

وكان الخام قد بلغ أعلى مستوياته في الجلسة عند 67.09 دولار في وقت سابق يوم الثلاثاء.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.96 دولار أو 3.3 بالمائة ليبلغ عند التسوية 57.62 دولار للبرميل.

وقال ترامب أمس الثلاثاء: إن تقدمًا كبيرًا تحقق مع إيران، وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في طهران.

ومما ضغط على أسعار النفط أيضًا الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين الماضي أن النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، وهي أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عامًا.