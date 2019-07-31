انطلاق بطولة العالم بمشاركة أخضر قوى الإعاقة غدًا

المواطن - واس

يشارك المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب التي ستنطلق غداً في مدينة نتويل السويسرية وتستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 42 دولة.

ويمثل الأخضر في البطولة الثنائي علي النخلي “شلل دماغي “وأسامة مسرحي “إعاقة بصرية “بعد أن أنهيا استعداداتهما للمشاركة في هذا المحفل العالمي من خلال معسكر إعداداي في مدينة بيدقوش البولندية لمدة شهر تخلله المشاركة في ملتقى بولندا الدولي للعداء النخلي الذي حقق خلاله 3 ميداليات “ذهبيتان وفضية ” في التجمع الدولي الذي شارك فيه 500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة .

وعقد اليوم الاجتماع الفني الذي تم خلاله تحديد المسابقات وتوقيتها وفق تصنيف اللاعبين الذي تم صباح اليوم لتحديد فئة كل للاعب, حيث سيخوض علي النخلي خلال البطولة سباقي ١٠٠ و٢٠٠ متر تصنيف T37 , فيما سيخوض أسامة مسرحي سباقات ١٠٠ و٢٠٠ و٤٠٠ متر تصنيف B13 .

و اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى بولندا الدولي ( الجائزة الكبرى ) لذوي الإعاقة بتحقيق 17 ميدالية “10 ذهبيات، 5 فضيات، 2 برونز “.