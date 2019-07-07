انطلاق منافسات بطولة السوبر السادسة على ملعب الشهيد بمحايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

انطلقت منافسات بطولة السوبر السادسة وذلك على أرض ملعب نادي الشهيد الرياضي بمحافظة محايل عسير.

وحقق فريق الراكة الانتصار الأول له في الدورة إثر فوزه على نظيره راقي آل حارث بهدف دون رد، وفي اللقاء الثاني التقى فريقا عسير والوحدة العاصمي وانتهى اللقاء بفوز الأخير بخمسة أهداف دون رد.

وفي ثالث لقاءات الدورة التي أقيمت مساء الأمس جمع اللقاء الأول بين فريقي تعاون قوافل والخندق وانتهى اللقاء بفوز الخندق بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما التقى في المباراة الثانية فريقا الترجي وإتي قنا وانتهى اللقاء بفوز إتي قنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وستكون منافسات دور الأربعة مساء اليوم (الأحد) حيث تأهل لدور الأربعة فرق الراكة، الوحدة العاصمي، الخندق، إتي قنا، وستقام المباراة النهائية مساء الجمعة القادم على أرض ملعب الشهيد.

الجدير بالذكر أن بطولة السوبر السادسة انطلقت يوم الخميس الماضي.