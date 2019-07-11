انعقاد عمومية النصر السبت

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر منذ قليل عن انعقاد الجمعية العمومية الخاصة به يوم السبت؛ وذلك من أجل بدء انتخاب رئيسه الجديد.

وكان من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لـ النصر اليوم الخميس، ولكن نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية.

وسيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم السبت الموافق الثالث عشر من يوليو الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

وستُعقد الجمعية العمومية في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر في الرياض.

ويتواجد حتى الآن أربع قوائم مرشحة لرئاسة النصر وهم” قائمة نصر النصر، قائمة صفوان السويكت، قائمة صالح الأطرم، قائمة إبراهيم العثمان”.

وكان تركي الدهام أعلن أمس الأربعاء انسحابه من سباق الترشح على رئاسة نادي النصر من أجل المصلحة العامة للنادي.

ويُذكر أن سعود آل سويلم كان اعتذر عن ترشحه لرئاسة النصر في الفترة الأخيرة.