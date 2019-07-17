انفراجة في أزمة النصر وحمد الله

المواطن - محمد سمعه

من المنتظر خلال الفترة المقبلة، أن يجتمع مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله؛ وذلك لمناقشة مصيره مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالرزاق حمد الله تحدث في شهر مايو الماضي عن أنه كان ينتظر انتخاب مجلس إدارة جديد للعالمي؛ وذلك للتحدث عن تجديد عقده مع أصفر العاصمة.

وتريد إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، حل الأزمة التي نشأت في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الأقاويل حول اقتراب حمد الله من ترك النصر والانضمام لنادي الكويت الكويتي أو لأحد الأندية الإيطالية.

ستعمل إدارة نادي النصر خلال الفترة المقبلة على تحسين وتعديل بعض البنود في عقد حمد الله بما يتناسب للطرفين في الفترة المقبلة.

ويذكر أن حمد الله انتهى من عطلته الصيفية التي نالها بعد نهاية الموسم في السعودية، وبعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة حاليًّا في مصر.

وتألق حمد الله بصورة مُلفتة للأنظار مع النصر في الموسم الماضي، حيث أحرز 35 هدفًا وتُوج بلقب الدوري السعودي مع العالمي، كما نال جائزة أفضل لاعب محترف في دوري المحترفين عن الموسم الماضي.