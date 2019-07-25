انهيار أرضي يدفن سيارة بركابها

المواطن - متابعة

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في انجراف للتربة تسببت به السيول والأمطار، التي تشهدها منطقة الحوز، بالقرب من مراكش جنوبي المملكة المغربية.

وتسبب انزلاق التربة بأحد الطرق في جبال الأطلس الكبير، بإصابة عدد من الأشخاص يتوقع أنهم من أسرة واحدة، كانوا على متن سيارة “فان” باتجاه مدينة تارودانت جنوبي المغرب.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن عدد ضحايا الحادث، لكن مصادر محلية غير رسمية، قالت إن 10 أشخاص على الأقل ما زالوا تحت أنقاض التربة، بينهم نساء وأطفال.

ووصف الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الحادث بالفاجعة، قائلًا إنه من الصعب تحديد عدد الضحايا في ظل استمرار جهود الإنقاذ.

من جانب آخر، أكدت مصادر رسمية أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، بريف إجوكاك وويرغان في جبال الأطلس الكبير، بين مدينتي تارودانت ومراكش جنوبي المغرب.