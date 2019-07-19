باب رزق جميل توفر وظائف نسائية بجدة

المواطن - جدة

أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق بجدة، للعمل بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُحاسبة صندوق)، براتب يبدأ من 4000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل وموعد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثلة مبيعات.

2- مُحاسبة صندوق.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

2- العمر من 19 إلى 38 سنة.

المميزات:

1- راتب شهري يبدأ من 4000 ريال.

2- دوام فترة واحدة *.

3- بدل مواصلات.

4- بدل سكن.

5- تأمين طبي.

6- تأمين اجتماعي.

7- علاوات.

8- حوافز شهرية وسنوية.

ملاحظة:

– جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين.

نبذة عن (باب رزق جميل):

– تسعى مبادرة (باب رزق جميل) إلى مساعدة الشباب الواعد والشابات الواعدات في جميع أنحاء العالم العربي في بناء مستقبل مشرق من خلال العمل في وظائف تُدِر عليهم دخلاً كريماً.

موعد التقديم:

– يوم الثلاثاء بمشيئة الله بتاريخ 2019/07/23م (الساعة 10:00 صباحاً).

طريقة التقديم:

– محافظة جدة – الحضور إلى مقر شركة باب رزق جميل – مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر.

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