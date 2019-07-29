باتريس إيفرا يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الفرنسي باتريس إيفرا ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونقلت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية تصريحات إيفرا الذي قال: مسيرتي كلاعب كرة قدم انتهت بصورة رسمية، وبدأت الآن في الدورة التدريبية لإعداد مدرب والحصول على رخصة مزاولة المهنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف إيفرا: سأكون مستعدًا لتدريب أحد الأندية خلال 18 شهرًا.

وتابع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول السنغالية: تعلّمت الكثير من أليكس فيرغسون وسالفيوني وديديه ديشان، اتخذت أليكس فيرغسون كوالدي وفي بعض الأوقات أراه كقائد وكمغرور.

وسبق للاعب باتريس إيفرا، اللعب في صفوف نادي موناكو الفرنسي وشارك مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.