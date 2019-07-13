باجندوح يرحل لـ الدوري الكرواتي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي فارازدين الكرواتي مع اللاعب جمال باجندوح، لاعب وسط نادي الاتحاد السابق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن جمال باجندوح كان رحل عن نادي الاتحاد كصفقة انتقال حر، وذلك بعدما رفض مجلس إدارة الاتحاد تجديد العقد له في صيف العام الجاري.

وسبق للاعب جمال باجندوح اللعب في صفوف نادي الاتحاد في الفترة من عام 2013 حتى عام 2019.

وفاز جمال باجندوح مع نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في صيف 2018 على حساب الفيصلي، والوصول كذلك لنهائي بطولة كأس الملك في شهر مايو الماضي أمام نادي التعاون.

ويذكر أن جمال باجندوح وُلد في الثاني والعشرين من أغسطس في مدينة بورنموث البريطانية، وظهر مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى في 30 مارس من عام 2015.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الاتحاد عن موافقته على إعارة لاعبه غاري رودريغيز لصفوف نادي فنربخشة التركي لمدة عامين بالمجان.