باراجواي تُجهز اليابان لـ تصفيات كأس العالم 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خوض المنتخب الأول مباراة ودية ضد باراجواي، في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لمشاركته في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد الاتحاد على موقعه الرسمي أن مباراة اليابان ضد باراجواي ستكون الأخيرة قبل مواجهة ميانمار، في العاشر من شهر سبتمبر، في أول لقاءات المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 والبطولة الآسيوية.

ويتواجد منتخب اليابان الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تضم منتخبات مع قيرغيزستان، طاجيكستان، منغوليا، وميانمار.

وسبق أن لعبت اليابان ضد باراجواي 9 مرات، انتهت 4 مباريات بالتعادل، فيما فاز الساموراي 3 مرات، وهُزم مرتين ضد المنتخب اللاتيني.

وتُقام تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى التاسع من شهر يونيو 2020، ويتأهل متصدر كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ليتأهل 12 منتخبًا إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات مونديال 2022.

وفي المقابل، فإن الـ24 منتخبًا التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.