باركيندو : اتفاق ولي العهد وبوتين على تمديد خفض الإنتاج ينعكس على اجتماع أوبك+

المواطن - الرياض

أكّد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أن نجاح قمة العشرين التي عُقدت في اليابان خاصة اتفاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد اتفاق خفض الإنتاج سوف ينعكس بشكل إيجابي على استقرار أسواق النفط معبرًا عن ثقته في نجاح اجتماع أوبك+ في ضبط الإنتاج.

وكان وزير الصناعة والطاقة، المهندس خالد الفالح، أكّد أمس أن ولي العهد والرئيس بوتين اتفقا خلال لقائهما في قمة العشرين على ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط.

وأضاف الفالح: إن اتفاق ولي العهد وبوتين سيُمهد إلى خفض المخزونات العالمية، وبالتالي توازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية.

وقال باركيندو في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين (أوبك) ومنتجين مستقلين من خارجها إنه تابع اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية أخيرًا واصفًا إياها بأنها كانت ناجحة وحققت نتائج مهمة على مختلف الأصعدة بما فيها الصعيد التجاري وما يتصل بأسعار النفط ومعدلات إنتاجه.

وعبّر في هذا السياق عن توقعاته بأن تنعكس الأجواء الإيجابية ذاتها على اجتماعات فيينا الحالية.

وأوضح باركيندو أن ما يساهم في هذا النجاح هو الأجواء الجيدة التي كانت سائدة بين زعماء قمة مجموعة العشرين خاصة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان باعتبار أن بلديهما من أكبر منتجي النفط في العالم.

وأشار إلى أن التفاهم السائد بين قادة العالم لم ينحصر بتحقيق استقرار السوق ودعم منظمة (أوبك) فحسب وإنما أيضًا فيما يتعلق بدعم استمرارية النمو الاقتصادي في العالم.