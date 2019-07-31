باريس سان جيرمان يتجاهل نجم اليوفي

المواطن - محمد سمعه

صرف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النظر عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة LE PARISIEN الفرنسية: إن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بـ باريس سان جيرمان الفرنسي لم يعد مهتمًّا بإحضار اللاعب الأرجنتيني ديبالا لصفوف النادي الفرنسي في صيف العام الجاري.

وقرر باريس سان جيرمان، ترك الطريق خاليًا لناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، للتحرك والتعاقد مع ديبالا في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم باولو ديبالا بالرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في صيف 2019، وذلك بعد قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويذكر أن ديبالا كان انضم لصفوف فريق يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي.

وسبق لنادي ريال مدريد الإسباني، إبداء اهتمامه بالتعاقد مع باولو ديبالا في صيف عام 2018، بعد نهاية مونديال روسيا، لكن يوفنتوس رفض وقتها التفريط في لاعبه الأرجنتيني.