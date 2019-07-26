باريس سان جيرمان يصدم نجم يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

لا يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان، بحث عن ضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط قوي، وذلك لتعويض رحيل الفرنسي أدريين رابيو لصفوف السيدة العجوز مؤخرًا.

وقال موقع LE 10 SPORT أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بـ باريس سان جيرمان أكد على عدم احتياج ناديه للتعاقد مع بليز ماتويدي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي حال انسحب باريس سان جيرمان، من صفقة التعاقد مع ماتويدي، فإن نادي موناكو الفرنسي مهتم بضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الأنجولية.

وكان بليز ماتويدي انضم لـ صفوف يوفنتوس في صيف 2017 قادمًا من باريس سان جيرمان.