باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم لاتسيو

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قريبًا من إتمام التعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن باريس سان جيرمان تفاءل أكثر بقدرته على ضم سيرجي ميلينكوفيتش وذلك بعد عدم اجتماع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نادي لاتسيو لحسم انتقال اللاعب الصربي للشياطين الحمر.

ويُفكر باريس سان جيرمان في التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش ليكون ثاني لاعب يُعزز منطقة الوسط الهجومي، بعد ضم اللاعب الإسباني أندير هيريرا من صفوف نادي مانشستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة لفريق ميلان الإيطالي اهتمّا بالتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش الذي شارك مع منتخب صربيا في مونديال روسيا الأخير.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان، كان تعاقد مع اللاعب الإسباني أندير هيريرا كصفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد، بعد رفضه تجديد العقد مع الشياطين الحمر.