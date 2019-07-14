باري يجلي آلاف السكان بأمريكا

باري يجلي آلاف السكان بأمريكا

2019/07/14
الساعة 9:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ضرب الإعصار “باري” أمس ولاية لويزيانا الأميركية بعدما تراجعت قوته من جديد وتحول إلى عاصفة استوائية.

وقالت سلطات الإنقاذ في الولاية إن العاصفة باري، التي صنفت لوقت قصير إعصارًا من الفئة الأولى، وصلت إلى مدينة إنتراكوستال سيتي في لويزيانا التي تقع على بعد حوالي 265 كيلومتراً غرب نيو أورليانز.

وأوضح حاكم لويزيانا جون بل إدواردز:” إن نيو أورلينز، أكبر مدن الولاية، مستعدة لمواجهة العاصفة، لكنه دعا السكان في أنحاء الولاية إلى توخي الحذر”، فيما حضت السلطات الناس على عدم النزول إلى الشوارع ، وكثفت السلطات عمليات الإجلاء وألغت خطوط جوية رحلات.



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