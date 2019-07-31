باسوش دي فيريرا يهزم النصر وديًّا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر ونادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء الودي الأخير لـ النصر في معسكره الجاري والمُقام في دولة البرتغال.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر وباسوش دي فيريرا، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكن الفريق البرتغالي كشر عن أنيابه الهجومية ونجح في إحراز هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

وأُقيمت مباراة النصر ضد فريق باسوش دي فيريرا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً اليوم بتوقيت المملكة على ملعب ماتا ريال في البرتغال.

ويذكر أن نادي النصر كان خاض مباراة ودية يوم السبت الماضي، ضد فريق إشتوريل برايا البرتغالي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من إحراز هدفي نادي النصر في شباك فريق إشتوريل برايا.

ونجح حمد الله في إثبات أنه قادر على التسجيل في أصعب الظروف، حيث مرّ بأزمة تأخر تجديد عقده مع النصر.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في مباراتي دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل.