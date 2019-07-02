باكستان بعد إدراجها ضمن مبادرة طريق مكة: ستوفر أعلى قدر من التسهيلات

المواطن - واس

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على إدراج باكستان ضمن مبادرة الطريق إلى مكة.

وقال معاليه في بيان صحفي اليوم : إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارة سموه لباكستان مؤخرًا إدراج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة.

وأضاف أن هذه المبادرة ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام، بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة.

وأوضح أن مشروع مبادرة مكة سيوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.