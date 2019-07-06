بالأرقام .. نجم النصر يرسم لوحة إبداعه في لقاء الكاميرون ونيجيريا

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب النيجيري أحمد موسى، نجم نادي النصر، في مباراة نيجيريا والكاميرون، والتي أُقيمت اليوم ضمن مواجهات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وساهم أحمد موسى في فوز منتخب بلاده على المنتخب الكاميروني بثلاثية مقابل هدفين، لتُقصي النسور النيجيرية بطل كأس أمم إفريقيا في عام 2017.

ونجح أحمد موسى خلال المباراة في تسديد تصويبة وحيدة فقط، وتمكن من خلق فرصتين ومرر الكرة بدقة تمرير وصلت إلى 66.7%.

ويذكر أن منتخب نيجيريا، سيواجه الفائز من منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا في دور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من يوليو.

ويأمل منتخب نيجيريا في أن يمضي بصورة جيدة ويصل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا من أجل الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وكان المنتخب النيجيري تمكن من الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في ثلاث مناسبات، كان آخرها في عام 2013 بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وارتبط اسم أحمد موسى بالرحيل عن نادي النصر في صيف العام الجاري.