بالأسماء.. ترقية 71 موظفاً بتعليم الشمالية على البنود أ .ب .ج

المواطن - عرعر

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان قراراً بترقية 71 موظفاً على البنود “أ. ب. ج”

وجاء في تعميم يضم أسماء المترقين – حصلت عليه ” المواطن ” – أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مبدأ الشفافية والوضوح والحرص على تحقيق العدل ووفقاً للتعليمات الخاصة بالترقيات على البنود (أ – ب – ج)، وحيث تم حصر العاملين بالمنطقة ومفاضلتهم على الوظائف الشاغرة للترقية، برفقة بيانات المرشحين حسب المفاضلة، علماً بأنه سيتم اعتماد هذه البيانات بعد أسبوعين من تاريخه ما لم يتقدم أحد من الموظفين مفيداً بأحقيته بالمفاضلة.

وقد شملت الأسماء ما يلي: