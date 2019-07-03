بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يزور نادي الحي بمدرسة ابن الحاجب بالرياض

المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، بجولة مساء اليوم في نادي الحي في متوسطة ابن الحاجب بالرياض، يرافقه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .

واطلع سموه على الملعب والصالة الرياضية وصالة الترفيه ومركز تنمية القدرات ومركز الابتكار ونادي طويق التطوعي ومركز الذكاء الاصطناعي ونادي الكشافة ومركز الإعلام والاتصال ومركز ماهر ومعمل اللغات وصالة بوابة المستقبل والمعرض الفني وصالة المرسم الرقمي وعيادة النادي ومعرض مكافحة المخدرات.

واستمع سموه إلى شرح مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ، عن دور نادي الحي في المجال الثقافي والاجتماعي والعلمي والرياضي والفني والإعلامي والكشفي للطلبة، مشيداً بما شاهده من أنشطة وفعاليات وبرامج داخل نادي الحي بمتوسطة ابن الحاجب بالرياض، ومواكبتها لاهتمامات الشباب وتلبيتها لاحتياجاتهم وتنمية مهاراتهم خاصة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والذكاء الاصطناعي والمجالات الإعلامية.



وأبان أن البرامج والأنشطة الترفيهية التي شاهدها تقدم بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية، وبإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي وزارة التعليم.

مما يذكر أن عدد الأندية الموسمية وأندية الحي التي أطلقتها وزارة التعليم على مستوى المملكة للعام 1440هـ ، ضمن برنامج “إجازتي ” في نسخته الرابعة ، بلغت 1230 نادياً في جميع مناطق ومحافظات المملكة، منها634 نادياً للطلاب و596 نادياً للطالبات.

فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين 353819 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل العمرية منهم 190244 طالبًا مسجلًا و163575 طالبة مسجلة في حين بلغ عدد المترددين على تلك الأندية 2560885 طالبا وطالبة.

فيما يتعلق بعدد البرامج التي تقدمها الأندية الموسمية وأندية الحي فبلغ 33602 برنامج شملت مسارات الترفيه والتطوع والسياحة والتدريب والتقنية والإعلام، ويشرف على هذه البرامج 12653 معلمًا ومعلمة.

يذكر أن برنامج “إجازتي” هو برنامج تربوي تنفذه وزارة التعليم خلال إجازة نهاية العام في بيئة تربوية، أطلقته وزارة التعليم في نسخته الرابعة هذا العام ، ويعد من أهم المحاضن للطلاب والطالبات التي تسهم بشكل فاعل في إعدادهم لمراحل الحياة المختلفة وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم بما يُعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة لوطنها.



ويركز البرنامج على تنفيذ فعاليات ترفيهية شيقة وجاذبة من خلال أربعة مسارات رئيسية هي: (الترفيه، التدريب والتقنية، التطوع، السياحة)، بمشاركة جميع الطلبة (بنين – بنات) بمختلف مراحلهم العمرية ومساراتهم التعليمية (التعليم العام، التعليم الجامعي، المسارات التعليمية والتقنية)، إضافة إلى تشجيع مشاركة النشء والشباب وأسرهم من مختلف شرائح المجتمع باعتبارهم جزءا رئيسيًا من العملية التعليمية.

وينطلق هذا البرنامج من توجيهات المقام السامي الكريم وما صدر من تعليمات من الجهات المعنية لرعاية أبناء الوطن وحمايتهم، وهو يهدف إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية وقيم الانتماء الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع والتكاتف مع قيادته وإثراء الأنشطة غير الصفية وتنمية المهارات القيادية لدى الطلبة بما يعزز مقدرة الطلبة على التعبير عن مشاركتهم الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

كما يهدف برنامج ” إجازتي ” إلى تنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لدى الطلبة وحمايتهم فكريًا وتوفير فعاليات ترفيهية جاذبة للطلبة بمختلف مراحلهم العمرية وبناء المهارات الرئيسية لمتطلبات سوق العمل في المجال المهني والحرفي والتعريف بالمعالم التاريخية والحضارية بما يعزز الاتجاهات الإيجابية للسياحة الوطنية وتنمية قيم التطوع والمسؤولية الاجتماعية ومهاراتها التطبيقية من خلال المشاركة في المشروعات والمبادرات المجتمعية المقننة.