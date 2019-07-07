بالصور.. افتتاح أول مطعم نسائي في حفر الباطن بأيدٍ سعودية

المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

أطلقت مواطنة سعودية مع بناتها مشروعاً يعد الأول على نوعه بمحافظة حفر الباطن عبارة عن مطعم نسائي متكامل أطلقت عليه “تراث بلادي” والذي يقع بجانب المحكمة العامة.

وقالت صاحبة المطعم وتدعى أم خلف لـ “المواطن” التي تحمل درجة البكالوريوس في تخصص التغذية الاقتصادية: أتت فكرة افتتاح المطعم بعد سنوات من العمل كأسرة منتجة بمحافظة حفر الباطن.

وأضافت “جاءت هذه الفكرة غير المسبوقة بالمحافظة بسبب كثرة الإقبال على الطبخ المنزلي ويقدم المطعم عدداً من الأصناف بدءاً من فترة الظهر وحتى منتصف الليل، ولله الحمد لاقينا أنا وبناتي تشجيعاً ودعماً كبيراً من الزبائن.