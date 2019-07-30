بالصور.. العاصمي يقف على عدد من المواقع بتهامة بللسمر وبللحمر

المواطن - احمد الشهري - تهامة بللسمر و بللحمر

وقف رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية أمس على بعض المواقع بقرية فرشاط وعقبة الجعدة وجبل هادا واستمع إلى شرح عن تلك المواقع ضمن جولاته على عدد من المواقع والمرافق التابعة للمركز.

وأكد العاصمي أن هذه الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المركز، وتلمس احتياجاته والمعالجة الفورية لما يمكن معالجته بشكل مباشر مع الإدارات الخدمية بما يكفل توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، راجياً العون والتوفيق للجميع.