بالصور.. انطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومغادرة 410 حجاج إلى المملكة

المواطن - واس

دُشنت اليوم مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ في مطار سكارنوا هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا الإسلامية، بحضور نائب رئيس الوزراء في إندونيسيا محمد يوسف كلا ، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، ومدير عام الجوازات الإندونيسية روني أف سومبي، ومدير عام تنظيم الحج والعمرة الإندونيسي نزار، وحاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ونائب رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد وعدد من المسؤولين الإندونيسيين.

وعقب التدشين انطلقت أول رحلة جوية لطلائع الحجاج الإندونيسيين من مطار سكارنوا هاتا الدولي بعد أن أنهيت إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر مسارات مخصصة في المطار خلال وقت قياسي وعلى متنها 410 حجاج.



واطلع نائب رئيس الوزراء في إندونيسيا والحضور على الخدمات التي يقدمها الفريق السعودي من أجل تسهيل إجراءات رحلة الحجاج الإندونيسيين عبر خدمات تقنية متقدمة وذلك في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لضيوف الرحمن.

وأوضح السفير عصام الثقفي أن تطبيق خدمة مبادرة طريق مكة في إندونيسيا التي تنفذ فيها للسنة الثانية يؤكد نجاح التعاون بين سلطات البلدين من أجل إتمام العمل بها في إندونيسيا من أجل خدمة الحجاج وتيسير نقلهم من مطار سكارنوا هاتا إلى المملكة.

بدوره أوضح اللواء خالد الجعيد أن الفريق التنفيذي المكلف بالمبادرة أنهى إجراءات حجاج بيت الله الحرام من إندونيسيا المتجهين إلى المملكة على متن الخطوط السعودية وسوف يتم استقبالهم بإذن الله في المملكة أفضل استقبال مثل بقية ضيوف الرحمن إلى أن يصلوا لمقر إقامتهم في الأراضي المقدسة.

وبين اللواء الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي أولى اهتمامها بجودة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، كما تحرص على راحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحين إتمامهم أداء مناسك الحج وعودتهم إلى بلادهم سالمين.



وعبر عدد من المسؤولين الإندونيسيين الحاضرين لحفل التدشين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على رعايتهما الدائمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحرصهما الكبير على راحة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار وتيسير وتسهيل أداء نسكهم من خلال توفير أرقى الخدمات ، وتسخير التقنية المتطورة في سبيل ذلك، مشيدين بمبادرة طريق مكة وتنفيذها في إندونيسيا.

وتشمل إجراءات مبادرة طريق مكة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة إضافة إلى الدعم من كافة الجهات ذات العلاقة المشاركة بالمبادرة الأمر الذي يتيح للحجاج تسهيل دخولهم إلى المملكة.