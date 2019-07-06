بالصور.. تعرف على تصميم هاتف أيفون 11 الجديد

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تأكد بشكل نهائي العديد من المعلومات عن هواتف أبل أيفون الجديدة، والتي من المتوقع أن تصدر في الأسواق العالمية بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت شبكة CNET الهندية المعنية بمتابعة التكنولوجيا حول العالم، أن هناك العديد من المعالم وضحت بشأن النسخة المقبلة من الهواتف الذكية الشهيرة، والتي ستحمل اسم أيفون 11.

وجاءت أهم معالم الهاتف الجديد أنه سيحتوي على مساحة مربعة للكاميرات الخلفية، وهو ما يتوافق مع التسريبات الأولى حول التصميم النهائي لهاتف أيفون 11 الشهير، والذي من المتوقع أن يصدر في سبتمبر من العام الجاري.

جميع الهواتف الثلاثة التي ستصدر من السلسلة الشهيرة، XR وXS MAX سيكون لها نفس المربع، ولكن في حالة استمرار XR، سيظهر هذا الجزء بعدستين فقط، إلا أن النسختين الأخريين ستكونان بثلاث عدسات.

ومن المتوقع أن يتم الكشف النهائي والرسم عن كافة إمكانات الهواتف الجديدة لشركة أبل خلال الشهرين المقبلين، لا سيما بعد أن تم الاستقرار بشكل نهائي على التصميم الخارجي.