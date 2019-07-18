بالفيديو.. مفاجأة بقضية الممرضة وأخصائي الأشعة

المواطن - الرياض

في مفاجأة من العيار الثقيل، اعتذر مصور مقطع مستشفى محايل، والذي أظهر أخصائي أشعة في المستشفى وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له.

واعتذر المصور في مقطع فيديو آخر، بالقول: فهمت الأمر خطأ، الدكتور كان عنده حادث مروري، وأنا لم أعرف ذلك.

وعلّق وزير الصحة توفيق الربيعة، مساء اليوم الخميس على واقعة الممرضة وأخصائي الأشعة، والتي تم تداول مقطع فيديو بشأنها في مستشفى محايل العام.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، في “تويتر”، سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض.

يُذكر أن وزارة الصحة، كانت قد وجهت، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في مقطع الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها: حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.. الصحة تُوجّه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وكان مقطع فيديو أظهر أخصائي الأشعة وهو يُهين الممرضة، ويرفع صوته عليها، ويطلب من امرأة أخرى ألا تتدخّل.

وانتقد المواطنون تصرف الأخصائي مطالبين بالتحقيق معه.