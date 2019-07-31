بالفيديو.. وصية الأمير بندر بن عبدالعزيز لـ الملك سلمان

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لأخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز- رحمه الله- قبل أيام من وفاته.

وأوصى الأمير بندر بن عبدالعزيز، الملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن والحرص على الإسلام والمسلمين.

وكان الديوان الملكي قد أصدر يوم الأحد الماضي، بيانًا نعى فيه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء في البيان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.