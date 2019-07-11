بالفيديو.. وصية العم أمين لمحبيه

المواطن - الرياض

تداول رُواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ “العم أمين عبدالجواد”، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، أوصى بها محبيه بخصال الخير في هذه الدنيا لينالوا رضا الله سبحانه وتعالى قبل الرحيل.

وقال العم أمين في المقطع “إن الصدقة أفضل الأعمال، فإذا مات الإنسان يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق”.

وأضاف العم أمين موصياً الجميع إن “أثر الصدقة عنده الله كبير، فالإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يُقدم قبل أن يتقدم”.

وتابع العم أمين “أقول هنا أيها الأحباب.. يا عباد الله هبوا.. ليس غير الله ربّ.. إن في القرآن آية.. ذكرها للقلب طبّ..لن تنالوا البر حتى.. تنفقوا مما تُحبوا”.