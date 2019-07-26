باول أنطون .. اختراق وصناعة

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الروماني باول أنطون، خلال الأيام الماضية، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يستهدف باول أنطون:

وأكدت تقارير رومانية أن إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تفاوض مسؤولي نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي خلال الفترة الحالية، لشراء عقد باول أنطون بشكل نهائي لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وجاء اهتمام نادي الهلال بضم باول أنطون بناء على نصيحة نجم الزعيم السابق، الروماني ميريل راودي الذي رشح مواطنه للانضمام إلى الأزرق، مؤكدًا أنه سيُفيد الفريق في مركز المحور.

باول أنطون:

ويملك باول أنطون، صاحب الـ28 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق أن لعب في صفوف العديد من الأندية الرومانية، قبل أن يحترف في فريق خيتافي الإسباني موسم 2016/ 2017.

وانتقل باول أنطون بعد ذلك إلى نادي أنجي محج قلعة الروسي، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريليا سوفيتوف صيف عام 2018.

ويُقدم أنطون مستوى مميزًا سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث خاض 29 مباراة مع فريق كريليا سوفيتوف الروسي في جميع البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة 3 آخرين.

ويتميز باول أنطون بقدرته على الاختراق، ونجح في صناعة 25 فرصة تهديفية مع كريليا سوفيتوف في موسم 2018/ 2019.