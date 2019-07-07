بايرن ميونيخ يُراقب نجم منتخب البرازيل

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي بايرن ميونيخ الألماني، في التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون سواريس مهاجم نادي جريميو البرازيلي ومنتخب البرازيل في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع fussballtransfers.com أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التحدث مع وكيل أعمال اللاعب إيفرتون سواريس من أجل التفاوض حول انضمامه لبطل الدوري الألماني في صيف 2019.

ويذكر أن إيفرتون سواريس تألق مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث سجل هدفين لمنتخب بلاده في البطولة.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة منتخب بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 اليوم الأحد، حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن اللاعب الهولندي أريين روبن كان أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية وذلك بعد رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية موسم 2018-2019.

وكان نادي بايرن ميونيخ تُوج بلقب الدوري الألماني موسم 2018-2019 تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.