بايرن ميونيخ يُضايق إدين هازارد

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم في الفوز على نادي ريال مدريد الإسباني وديًا بثلاثية مقابل هدف في بطولة كأس الأبطال الدولية، وخلال حضور اللاعب البلجيكي إدين هازارد في أولى مبارياته مع ريال مدريد.

وقدم البلجيكي إدين هازارد مستوى جيداً له مع نادي ريال مدريد في أولى المباريات، لكن إهدار الفرنسي كريم بنزيمة للفرص التهديفية للريال، بجانب التألق اللافت للأنظار من لاعبي بايرن ميونيخ تسبب في مضايقة إدين هازارد.

وخلال الظهور الأول لـ إدين هازارد مع ريال مدريد ، سجل لـ بايرن ميونيخ كل من الفرنسي كورينتين توليسو والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والألماني سيرجي جنابري، بينما سجل لـ ريال مدريد اللاعب رودريغو جويس.

وكان نادي ريال مدريد أعلن تعاقده مع إدين هازارد لمدة خمس سنوات في شهر يونيو الماضي مقابل 100 مليون يورو لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويذكر أن إدين هازارد كان تُوج بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي على حساب نادي آرسنال الإنجليزي، حيث فاز تشيلسي برباعية مقابل هدف في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي.

سبق لـ إدين هازارد اللعب في صفوف أندية ليل الفرنسي وتوبيزي البلجيكي.

وقبل انتقال إدين هازارد لـ ريال مدريد، كان اللاعب البلجيكي قد أعرب عن رغبته مرارًا وتكرارًا بتمثيل نادي ريال مدريد، خاصة أنه يعشق الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الحالي.

وتألق إدين هازارد مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث نجح في قيادة المنتخب البلجيكي لاحتلال المركز الثالث في البطولة بعد التفوق على المنتخب الإنجليزي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

أكد إدين هازارد في تصريح سابق أنه يحلم بقيادة ريال مدريد من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019-2020.