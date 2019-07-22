بايرن ميونيخ يُهدد أرسنال

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس نادي بايرن ميونيخ مع نادي أرسنال الإنجليزي بقوة على ضم اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح ويلفريد زاها في جذب أنظار مسؤولي بايرن ميونيخ خاصة بعد تألقه مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

ويُفكر بايرن ميونيخ في ضم ويلفريد زاها لتعويض رحيل اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، والفرنسي آريين روبن عن صفوف النادي الألماني بعد نهاية موسم 2018-2019.

يريد بايرن ميونيخ، استغلال تباطؤ أرسنال في التحرك لحسم صفقة ويلفريد زاها، خاصة أن النادي الإنجليزي متردد حول دفع 80 مليون جنيه إسترليني لضم زاها نهائيًا من كريستال بالاس.

وكان منتخب كوت ديفوار ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب الجزائر.