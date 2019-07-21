بايرن ميونيخ يُهدد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس نادي بايرن ميونيخ الألماني، بقوة كبيرة مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط نادي ريال بيتيس الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، إن بايرن ميونيخ أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم جيوفاني لو سيلسو والذي لعب مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة، من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتعاقد مع لو سيلسو ليكون البديل المثالي في حال رحل اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب السبيرز لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وسيتجه نادي ريال بيتيس، للتفاوض مع ليون الفرنسي للتعاقد مع جناحه الفرنسي نبيل فيكير، ليكون خليفة الأرجنتيني لو سيلسو.

وفي حال قرر ريال بيتيس بيع لو سيلسو، فإن النادي الأندلسي سيحصل على 54 مليون جنيه إسترليني من أي ناد يرغب في ضم اللاعب الأرجنتيني.

شارك لو سيلسو مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019 الأخيرة والتي أُقيمت في البرازيل.