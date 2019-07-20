بث مباشر .. مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية

المواطن - محمد سمعه

انطلق مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية، والمُقام تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في جدة.

وشهد المؤتمر وصول عدد من رؤساء الأندية السعودية أبرزهم فهد بن نافل رئيس الهلال وصفوان السويكت رئيس النصر وفهد المطوع رئيس نادي الرائد.

ويذكر أن مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية، تسبب في تأجيل اجتماع لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والذي كان من المقرر إقامته اليوم.

كان من المقرر أن يُعقد مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية أول أمس الخميس، قبل أن تُعلن هيئة الرياضة عن تأجيله عبر حسابها الرسمي في تويتر.

رابط البث: https://www.youtube.com/watch?v=T4FwpOmr_P0