بحضور محافظ جدة.. زفاف 1440 عريساً في أضخم حدث اجتماعي سعودي

المواطن - جدة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، “فرح جدة” الذي نظمته الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات مساء أمس بحضور كوكبة من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام ولفيف من ضيوف الحفل.

وشهدت الاحتفالية زفاف 1440 عريساً في “فرح جدة”، وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن “جمعية زواج بجدة” تضمن مسيرة الجمعية منذ تأسيسها، وبعد ذلك تلا أحد العرسان ميثاق الزواج نيابة عن عرسان جدة، والذي تضمن عهداً وميثاقاً مبنياً بالتمسك بالدين والآداب، والتعاون على البر والتقوى والرحمة والإحسان.

ألقى بعد ذلك رئيس مجلس إدارة “جمعية زواج بجدة” أحمد آل سلطان العمري كلمة أشار فيها إلى التقدم والتطور الذي يشهده العمل الخيري في المملكة نتيجة دعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد وتحقيقاً لرؤية 2030، وأشار إلى الإنجازات التي حققتها جمعية الزواج في بناء أسر مستقرة، فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية أكثر من 90.000 شاب وفتاة منذ التأسيس.. ثم تفضل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بتكريم كبار الداعمين وعدد من الشخصيات الاجتماعية الذي ساهموا في دعم مسيرة الجمعية، كما كرم سموه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء فترتهم في المجلس، وفي لمسة حانية من سمو الأمير حيث أذن بالتقاط صور تذكارية مع العرسان.

وبعد حفل العشاء تم عمل سحوبات على الجوائز المقدمة للعرسان كان منها “شقة سكنية تمليك” مقدمة من شركة “نسما”، وكذلك عدد من “السيارات” مقدمة من شركة محمد يوسف ناغي وإخوانه للسيارات، إضافة إلى عدد 200 تذكرة مقدمة من الخطوط السعودية وعدد كبير من الهدايا المختلفة.

واعتبر العمري الرعاية الأبوية الكريمة والدعم اللامحدود من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أحد أهم دعائم النجاح للجمعية وكان لرعايته الكريمة الدور الكبير لإنجاح “فرح جدة”، مؤكداً امتنان الجميع لتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، وحرصه على مشاركة أبنائه فرحتهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن دعم العرسان لا يتوقف على تيسير الزواج وتقديم المساعدات المادية والعينية، لكنه أمتد لأكثر من ذلك، حيث تم عقد أكثر من 46 دورة تأهيلية التحق بها عدد 2451 مستفيداً من العرسان والعرائس للحفاظ على استمرار الزواج وتقوية أواصر الأسرة، من خلال تعليم الشباب والفتيات وتدريبهم على مهارات الحياة الزوجية والجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، لينعموا بحياة زوجية مستقرة وسعيدة، حيث أجرت الجمعية عدداً من البحوث في هذه الجوانب أشارت النتائج إلى أن معدل الاستقرار الأسري لهذه الأسر يفوق نسبة 90% من مجموع الأسر التي استفادت من خدمات الجمعية.

وأرجع المدير التنفيذي لـ”جمعية زواج بجدة”، زياد بن عبدالعزيز فلمبان، النجاح الكبير الذي تحقق لـ”فرح جدة” للدعم الذي شهده الحفل من الجهات الرسمية والخاصة، وأضاف: أن حفل هذا العام حقق رقماً قياسياً غير مسبوق، كما أن مشاركة الداعمين من رجال الأعمال بتقديم جوائز تجاوزت قيمتها المالية أكثر من 3.5 مليون ريال.

ورفع العضو المؤسس لـ”جمعية زواج بجدة” الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيَّال، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على نجاح “فرح جدة”، والبهجة التي ارتسمت على وجوه عرسان جدة، وقال: “ننظر للزواج على أنه بادرة اجتماعية حث عليها ديننا وأوصى بها نبينا الشباب، وهي بداية لإطلاق “مؤسسة الأسرة”، والذي يستلزم مساندة ودعم الجميع، ويترجم معنى التعاون على البر والتقوى، ويجسد أنبل وأوفى صور التكافل”.