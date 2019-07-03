بدءًا من 3465 ريال.. أسعار باقات الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

المواطن - مكة المكرمة

صنّفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستُقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى سِت باقات بحسب الأسعار والخدمات المشمولة.

وجاءت التصنيفات على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561-8161 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 1 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310-7910 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508-7108 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708-6308 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريال، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يطلق عليه سابقًا “برنامج حج منخفض التكلفة”، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447-4797 ريال، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقًا “برنامج الحج الميسر”، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريال.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أمس عن بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يوم غد الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخُصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوفرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علما أنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، والتي انطلقت بتاريخ 15/9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.