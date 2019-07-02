بدء التقديم في برامج أكاديمية مسك في أربع مسارات تعليمية عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت أكاديمية مسك بدء التقديم في برامج أكاديمية مسك والمقدمة بالتعاون مع Udactiy في أربع مسارات تعليمية مختلفة (مدرسة البرمجة، وبرامج Udactiy لعلوم البيانات، وبرامج Udactiy للذكاء الاصطناعي، وبرامج Udactiy للأعمال)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والشروط الموضحة أدناه.

البرامج:

1- مدرسة البرمجة:

– تطوير تطبيقات نظام الآي أو إس (IOS Developer).

– تطوير الواجهة الأمامية (Front End Developer).

– تطوير التطبيقات السحابية (Cloud Developer).

– تطوير الأندرويد (Android Developer).

– تطوير ريأكت (React Developer).

2- برامج Udactiy لعلوم البيانات:

– تحليل الأعمال (Business Analytics).

– برمجة البيانات (Programming for Data Science).

– تحليل البيانات (Data Analyst).

– التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics).

– هندسة البيانات (Data Engineer).

– علوم البيانات (Data Scientist).

3- برامج Udactiy للذكاء الاصطناعي:

– مقدمة في السيارات ذاتية القيادة (Intro self-driving cars).

– التعلّم العميق (Deep Learning).

4- برامج Udactiy للأعمال:

– التسويق الرقمي (Digital Marketing).

أماكن إقامة البرامج:

1- مدينة الرياض.

2- مدينة الخبر.

3- مُحافظة جدة.

4- أون لاين.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل العمر عن 18 سنة من تاريخ بدء الدورة التدريبية.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/07/02م وينتهي بتاريخ 2019/07/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا