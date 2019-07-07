بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في المعهد التقني بالسيح

المواطن - واس

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول أعتباراً من يوم غد الأثنين ، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، وتقنية الإنتاج الحيواني ، وتقنية صيانة معدات الإنتاج ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد (هنا) .

‏واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

‏ودعت إدارة المعهد المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.